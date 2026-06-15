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Мнения     20.06.2026 22:42

Президент Польши объяснил почему он забрал орден Зеленского

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Теги:  Зеленский  лишение ордена  Польша  Навроцкий  мнение  заявление  орден 

20 июня — Mossovetinfo.ru — У нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я отнял у президента Зеленского Орден Белого Орла», - сказал президент Польши Кароль Навроцкий 20 июня, во время празднования Национального дня Силезских восстаний в Грабувке (Силезское воеводство).

Кароль Навроцкий заявил, что президент каждого государства «должен нести ответственность за то, что было, за то, что есть сегодня, и за то, что будет в будущем», - сообщило агентство Wyborcza.pl.

Накануне Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из за присвоения одному из подразделений ВСУ имени одной из националистических организаций также признанной экстремистской и запрещенной в России. В то же время Навроцкий сообщил, что продолжить поддержку Украины. Зеленский в субботу сообщил, что вернул орден Польше с помощью почты.

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Теги: 
Зеленский  лишение ордена  Польша  Навроцкий  мнение  заявление  орден 

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