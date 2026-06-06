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В России     16.06.2026 15:40

Официально началась избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва

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Теги:  Госдума  Госдума-2026  указ  выборы  назначение  старт  ЦИК 

16 июня — Mossovetinfo.ru — 16 июня 2026 на Официальном портале правовой информации pravo.gov.ru опубликован Указ Президента Российской Федерации № 428 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва».

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Будут избраны 450 депутатов Государственной Думы: 225 по федеральному избирательному округу и 225 в одномандатных избирательных округах.

«Указом Президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов», – сообщила Председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Партии для участия в выборах могут провести съезды по 11 июля включительно и представить списки кандидатов в ЦИК до 12 июля включительно.

Решение о количестве дней голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет принимать Центральная избирательная комиссия РФ. Ранее глава ЦИК сообщала, что голосование на выборах в Госдуму планируется провести в течение трех дней.

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Теги: 
Госдума  Госдума-2026  указ  выборы  назначение  старт  ЦИК 

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