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В России     07.07.2026 08:28

Собянин: 36 вражеских БПЛА уничтожено ночью на подлёте к Москве

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Теги:  БПЛА  Минобороны  Собянин  Россия  Москва  7 июля 

7 июля — Mossovetinfo.ru — С вечера и ночью на 7 июля более 430 БПЛА летело в направлении Московского региона, их большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах и 36 вражеских БПЛА – на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», сообщил Собянин в своих официальных информационных каналах утром 7 июля.

В аэропортах столичного региона ночью вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов, ограничения сняты утором, - сообщали в Росавиации.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 452 украинских дрона над территорией России.

«В течение ночи в период с 20.00 6 июля до 8.00 7 июля дежурным средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

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Теги: 
БПЛА  Минобороны  Собянин  Россия  Москва  7 июля 

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