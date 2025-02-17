18 февраля— Mossovetinfo.ru — В соответствии с договоренностью президентов России В.В.Путина и США Д.Трампа об интенсификации контактов по международной проблематике и двусторонней повестке Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Помощник Президента Российской Федерации Ю.В.Ушаков провели 18 февраля в Эр-Рияде переговоры с делегацией США в составе Государственного секретаря М.Рубио, Помощника Президента по национальной безопасности М.Уолтца и Специального посланника Президента по Ближнему Востоку С.Уиткоффа. Об этом говорится в «Сообщении для СМИ
» Министерства иностранных дел Российской Федерации.
«Обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. Стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран. Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес» - сообщает МИД РФ.
Подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи российского и американского президентов. Также стороны согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам с учетом особой ответственности России и США в вопросах мира и безопасности как ядерных держав и постоянных членов СБ ООН.
По итогам состоявшегося обмена мнениями по ситуации вокруг Украины Достигнута договоренность продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей, которые будут определены в ближайшее время. В ходе обмена мнениями подтвержден обоюдный настрой на урегулирование конфликта.
«С российской стороны подчеркнута необходимость устранения его первопричин, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов всех стран региона», - отмечается в сообщении МИД РФ.
Также в ходе пребывания в Эр-Рияде С.В.Лавров и Ю.В.Ушаков были приняты Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и выразили признательность за прекрасную организацию российско-американских переговоров. Обсуждены вопросы реализации договоренностей Президента России В.В.Путина и Наследного принца М. Бен Сальмана по всестороннему развитию двусторонних отношений.
США и Россия согласовали 4 принципа по итогам переговоров по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает СNN. Эти принципы включают:
1. Восстановление нормального функционирования дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве;
2. Назначение высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением конфликта в Украине. «Мы назначим команду высокого уровня, которая займется переговорами и поиском решения, которое будет устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон»;
3. Начало обсуждений о возможном геополитическом и экономическом сотрудничестве после окончания конфликта в Украине. «Мы должны начать изучать перспективы сотрудничества в геополитической и экономической сферах, которые могут открыться в результате завершения войны»;
4. Продолжение активного участия в процессе переговоров. «Пятеро участников сегодняшних встреч… продолжат участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить его продуктивное развитие».
Агентство Reuters отмечает, что высокопоставленные представители США заявили после переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии, что всем сторонам придётся пойти на уступки, чтобы положить конец трёхлетней войне на Украине.
Также Reuters сообщает: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, должны быть согласны с решением о его завершении.
The Guardian в своих материалах сообщает:
— Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переговоры «очень полезными», подчеркнув, что стороны «не просто слушали друг друга, но и услышали». «У меня есть все основания полагать, что американская сторона понимает нашу позицию», — заявил он;
— Переговоры по Украине включат обсуждение территорий и гарантий безопасности, заявила делегация США;
— Американская делегация выступила с заявлением для СМИ. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил следующее: Есть несколько ключевых принципов.
- Завершение войны должно быть постоянным, а не временным, как это уже происходило в прошлом.
- Практическая реальность такова, что обсуждение территориальных вопросов неизбежно, так же как и дискуссия о гарантиях безопасности.
Эти аспекты являются основой любых переговоров.
«Но, на мой взгляд, самое важное — это то, что президент четко заявил о своем желании и решимости положить конец этой войне, прекратить кровопролитие. Это не отвечает интересам ни одной из сторон, не выгодно ни миру, ни, конечно же, США и Европе».
По его словам, именно эти принципы будут определять ход дальнейших переговоров.
Фото: МИД РФ