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Мнения     11.07.2025 09:16

Весь «морально и физически устаревший жилфонд» в Москве ждет реновация

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Теги:  Москва  реновация  жилье  Собянин  мнение  программа  сроки  этапы  КРТ  комплексное развитие территорий  Госдума 

11 июля — Mossovetinfo.ru — Городские власти должны постоянно думать над тем, как реновировать этап за этапом стареющую жилую застройку, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил что многие 9-12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских пятиэтажек и это уже связано с безопасностью конструкций и так далее. Конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов, и вообще весь город, если мы хотим, чтобы этот город был всегда вечно молодым и современным, то в нем не только нужно застраивать промзоны или свободные площадки, возводя современные дома, а оставляя за своей спиной морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы, - сказал Собянин.

В октябре 2024 года власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной.

Как в июне сообщало ИА МОССОВЕТ, власти трех городов федерального значения смогут сами решать куда в ходе комплексного развития территорий (КРТ) расселять граждан. Такое право властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя принятым законом предоставила Госдума, одобрившая накануне Дня России во втором чтении соответствующий законопроект.

8 июля в своем Telegram-канале Собянин сообщил, что самый первый проект в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) почти завершен в Москве, активное строительство идет еще на шести площадках столицы.

«Пять лет назад Москва начала программу комплексного развития территорий. По проектам КРТ мы возрождаем пустующие и заброшенные городские территории. Это бывшие промзоны и участки земли, которые использовались неэффективно. 8 июля 2020 года мы заключили первый договор по реорганизации 5,92 га в бывшей промзоне «Октябрьское поле». На сегодня проект почти завершен. Инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр. В этом году возвел ЖК из трех корпусов, сейчас приводит в порядок территорию», – сообщил мэр.

В начале текущей недели пресс-служба градостроительного комплекса Москвы сообщила, что в Москве построят более 1,8 млн кв. м жилья для реализации программы реновации в рамках проработанных в II квартале 2025 года проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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Теги: 
Москва  реновация  жилье  Собянин  мнение  программа  сроки  этапы  КРТ  комплексное развитие территорий  Госдума 

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