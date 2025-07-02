11 июля — Mossovetinfo.ru — Городские власти должны постоянно думать над тем, как реновировать этап за этапом стареющую жилую застройку, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил что многие 9-12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских пятиэтажек и это уже связано с безопасностью конструкций и так далее. Конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов, и вообще весь город, если мы хотим, чтобы этот город был всегда вечно молодым и современным, то в нем не только нужно застраивать промзоны или свободные площадки, возводя современные дома, а оставляя за своей спиной морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы, - сказал Собянин.
В октябре 2024 года власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной
.
Как в июне сообщало ИА МОССОВЕТ, власти трех городов федерального значения смогут сами решать куда в ходе комплексного развития территорий (КРТ) расселять граждан
. Такое право властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя принятым законом предоставила Госдума, одобрившая накануне Дня России во втором чтении соответствующий законопроект.
8 июля в своем Telegram-канале Собянин сообщил, что самый первый проект в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) почти завершен в Москве, активное строительство идет еще на шести площадках столицы.
«Пять лет назад Москва начала программу комплексного развития территорий. По проектам КРТ мы возрождаем пустующие и заброшенные городские территории. Это бывшие промзоны и участки земли, которые использовались неэффективно. 8 июля 2020 года мы заключили первый договор по реорганизации 5,92 га в бывшей промзоне «Октябрьское поле». На сегодня проект почти завершен. Инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр. В этом году возвел ЖК из трех корпусов, сейчас приводит в порядок территорию», – сообщил мэр.
В начале текущей недели пресс-служба градостроительного комплекса Москвы сообщила, что в Москве построят более 1,8 млн кв. м жилья для реализации программы реновации в рамках проработанных в II квартале 2025 года проектов комплексного развития территорий (КРТ).