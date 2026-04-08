14.04.2026 16:07

ФСБ России задержаны лица, причастные к подготовке резонансного теракта в Москве

14 апреля — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации сообщила, что в результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в г. Москве теракта, планировавшегося СБУ в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны - гражданин Украины, 1980 года рождения, гражданин Молдовы, 1991 года рождения и гражданин России, 2009 года рождения.

«Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей.

В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего.

По команде куратора он изъял из схрона компоненты взрывного устройства, собрал СВУ с поражающими элементами, которое разместил в багажнике электроскутера и доставил к месту совершения теракта около бизнес-центра в г. Москве для дистанционного подрыва», - говорится в сообщении ФСБ.

Также сообщается, что «задержанный гражданин Молдовы завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе и направлен в Москву для проведения разведки в отношении объектов посягательств. В день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва».

«Гражданин России по заданию СБУ за денежное вознаграждение осуществил видеосъёмку местности для определения противником места парковки электроскутера для поражения объекта ДТА и переправил ее куратору в период подготовки террористического акта».

Мероприятия по розыску лиц, причастных к подготовке указанного теракта, продолжаются, - сообщает ФСБ. Также ЦОС ФСБ распространил видеоматериал в котором имеются фрагменты с задержанием указанных лиц и их предварительными признаниями, пояснениями своего участия в действиях на разных этапах подготовки теракта.

Напомним 3 апреля ФСБ России сообщило, что в Москве предотвращен резонансный террористический акт, планировавшийся СБУ в отношении высокопоставленного руководителя правоохранительной системы.

«В ходе проведения мероприятий по защите критически важных и стратегических объектов, обеспечению безопасности военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти, выявлен электроскутер, припаркованный возле входа в бизнес-центр, в багажнике которого находилось мощное самодельное взрывное устройство (далее - СВУ), закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.

СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения, что могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения», - говорилось в сообщении.

