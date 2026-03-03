Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

4 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что Москва оптимизирует расходы бюджета с сохранением всех социальных обязательств.

«На Президиуме Правительства Москвы рассмотрели вопросы исполнения бюджета города в январе — феврале текущего года.



«По итогам двух месяцев рост доходов составил два процента, что ниже 6,5 процента, запланированных при формировании бюджета на этот год », сообщается на сайте горадминистрации.



«В условиях замедления динамики роста бюджетных доходов Правительство Москвы видит свою задачу в том, чтобы продолжить работу по реализации стратегической программы развития города, обеспечить безусловное выполнение социальных обязательств и финансирование поддержки совместных мероприятий с Министерством обороны Российской Федерации», - отмечается в сообщении.



Для сбалансированного бюджета принято решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. При этом не будет затронута численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги.



Также на 10 процентов сократятся расходы на финансирование инвестиционной программы, - на более поздние сроки будут отложены отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий.



Подчеркивается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие будут проведены в запланированные сроки.



Город гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед горожанами и сохранение высоких стандартов предоставления услуг, отмечается в материале об оптимизации бюджета столицы.