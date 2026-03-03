 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     04.03.2026 15:50

Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  расходы  оптимизация  чиновники  сокращение  благоустройство  сроки  Собянин 

4 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что Москва оптимизирует расходы бюджета с сохранением всех социальных обязательств.
«На Президиуме Правительства Москвы рассмотрели вопросы исполнения бюджета города в январе — феврале текущего года.

«По итогам двух месяцев рост доходов составил два процента, что ниже 6,5 процента, запланированных при формировании бюджета на этот год», сообщается на сайте горадминистрации.

«В условиях замедления динамики роста бюджетных доходов Правительство Москвы видит свою задачу в том, чтобы продолжить работу по реализации стратегической программы развития города, обеспечить безусловное выполнение социальных обязательств и финансирование поддержки совместных мероприятий с Министерством обороны Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Для сбалансированного бюджета принято решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. При этом не будет затронута численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги.

 Также на 10 процентов сократятся расходы на финансирование инвестиционной программы, - на более поздние сроки будут отложены отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий.

Подчеркивается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие будут проведены в запланированные сроки.

Город гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед горожанами и сохранение высоких стандартов предоставления услуг, отмечается в материале об оптимизации бюджета столицы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  расходы  оптимизация  чиновники  сокращение  благоустройство  сроки  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

07:41 Общество Более трети россиян через десять лет будут страдать ожирением

07:29 Город (Москва и область) Приостановило движение поездов МЦК из-за повреждения контактного провода на Шелепихе

07:10 В России К усилению мер наказания коррупционерам и мигрантам призвал Бастрыкин на коллегии

21:37 Город (Москва и область) На миллиарды рублей изъяты активы у экс-министра культуры Москвы Кибовского - Ъ

Актуальные материалы

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

12:09 В мире Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru