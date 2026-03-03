Другие материалы
Город (Москва и область)
04.03.2026, 15:50
Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин
4 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что Москва оптимизирует расходы бюджета с сохранени...
04.03.2026, 07:29
04.03.2026, 07:29
Приостановило движение поездов МЦК из-за повреждения контактного провода на Шелепихе
4 марта — Mossovetinfo.ru — Движение поездов на МЦК против часовой стрелки приостановлено, - сообщается в телеграм-к...
03.03.2026, 21:37
03.03.2026, 21:37
На миллиарды рублей изъяты активы у экс-министра культуры Москвы Кибовского - Ъ
3 марта — Mossovetinfo.ru — Вступило в силу решение об обращении в доход государства оцениваемого в 5 млрд руб. имуще...