23 апреля — Mossovetinfo.ru — В центре Москвы сегодня временно перекроют движение в районе Пушкинской площади из‑за ММКФ. Ограничения будут действовать с 14:30 и продлятся до 01:00 пятницы, - сообщает Дептранс столицы.С 14:30 будет временно закрыто движение:—в Большом Путинковском переулке;— на улице Малая Дмитровка.Дептранс также рекомендует строить маршрут заранее, - «а лучше воспользуйтесь метро».На некоторых участках ограничений запрещена парковка.Андрей Соколов - фото ИА МОССОВЕТ