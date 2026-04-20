Заключен под стражу замгендиректора парка «Патриот» - следком

22 апреля — Mossovetinfo.ru — Следственный комитет России сообщил, что заключен под стражу заместитель генерального директора парка «Патриот» обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ФГАУ «Центральный Парк «Патриот» Минобороны России по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталия Мелимука. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», - отмечается в сообщении.

Отмечается что по данным следствия, в апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 млн рублей от генерального директора ООО «Гермес» за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним. Мелимук задержан, по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.

В декабре 2025 года государственным заказчиком с ООО «Гермес» заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском г.о. Московской области и филиала парка «Патриот» в г. Кронштадте г. Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

