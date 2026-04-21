До 13 градусов тепла прогнозируют в Москве в среду

22 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до плюс 13 градусов прогнозируют в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем температура воздуха в городе составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 3 градусов.



Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба. Ветер западный, 5-10 м/с.



В Подмосковье в среду температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.



Накануне в Гидрометцентре сообщили, что снег не прогнозируется в Московском регионе в ближайшие дни, будут осадки в виде дождя