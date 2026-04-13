На центральном участке Сокольнической линии метро нет движения

21 апреля — Mossovetinfo.ru — «На Сокольнической линии нет движения между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского» », сообщает Дептранс столицы.



Также Дептранс призывает пассажиров пользоваться другими линиями метрополитена .



Чуть ранее этой информации Дептранс сообщил, что «на центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения для проверки состава».