21 апреля — Mossovetinfo.ru — По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ
), за март банки выдали россиянам 78,59 тыс. кредитов на покупку жилья. По сравнению с результатами предыдущего месяца, количество выдач выросло на 16%: в феврале было выдано 67,96 тыс. кредитов. В годовом выражении количество выдач выросло на 36%: в марте 2025 г. было выдано 57,77 тыс. ипотек. По сравнению с IV кварталом 2025 года количество кредитов сократилось на 41%, объём выдач – на 45%.
В марте доля нового жилья чуть поднялась до 28% от общего количества и 41% от общего объёма ипотечных кредитов (доля вторичного жилья составила 72% и 59% соответственно).
Средний срок ипотеки в марте по сравнению с показателем февраля увеличился на 8 месяцев и составил 245 мес. (20 лет 5 мес.). Разница в сроках кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках составила почти 6 лет: кредит на новое жильё банки выдавали в среднем на 302 мес. (25 лет 2 мес.), на жильё во вторичном секторе – на 232 мес. (19 лет 4 мес.).
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в марте опустилась до 17,10%. При этом ПСК на покупку квартиры в новостройке была равна 15,33%, на покупку жилья на вторичном рынке – 18,55%. В феврале ПСК по ипотеке в целом была на уровне 18,85%, ПСК на приобретение жилья в новостройке составляла 17,27%, на вторичном рынке – 19,93%.
«В марте темпы ипотечного кредитования выросли по сравнению с февралём, но не смогли достичь уровней II половины прошлого года. Основной причиной стало ограничение льготных госпрограмм. Даже последовательное снижение ключевой ставки Банком России и, как следствие, удешевление кредитов не смогли оживить спрос. Очевидно, текущие ставки всё ещё слишком высоки для рынка недвижимости. Заёмщики занимают выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее смягчение условий, ведь в долгосрочных ипотечных кредитах изменение ставки даже на полпроцента влияет на решение о целесообразности заключения всей сделки», - сообщил генеральный директор Объединённого Кредитного Бюро Михаил Алексин.