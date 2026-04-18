22.04.2026 06:54

Обрушение части дома в Сызрани произошло в результате атаки БПЛА - губернатор

22 апреля — Mossovetinfo.ru — Частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани Самарской области произошло в результате атаки БПЛА ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«На месте работают поисково-спасательные отряды. К месту происшествия направлены экстренные службы реагирования», — написал он в в своем аккаунте.

Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

«Поисково-спасательные работы проводятся на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в городе Сызрань Самарской области. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок», - говорится в сообщении.

На месте частичного обрушение подъезда четырехэтажного дома идут поисково-спасательные работы, осуществляется разбор завалов, объявляются минуты тишины, чтобы определить места возможного нахождения людей.

Под завалами могут находиться еще два человека, включая ребенка.

Администрация Сызрани просит жителей не публиковать фото и видео БПЛА в соцсетях и последствий их прилетов.

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ, Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001