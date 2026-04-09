Сервис для проверки соответствия вывесок закону о языке запущен в Москве

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Сервис для проверки правил использования русского языка при оформлении вывесок начал работу в Москве. Онлайн-сервис ( base.efficiency.mos.ru/p/check-bot) предназначен для компаний, работающих на потребительском рынке и использующих иностранные слова в названиях и профессиональных терминах. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.



«В Москве в помощь бизнесу разработан электронный помощник для проверки соответствия вывесок и другой потребительской информации новым требованиям законодательства. Онлайн-сервис предназначен для компаний, работающих на потребительском рынке и использующих иностранные слова в названиях и профессиональных терминах», – говорится в сообщении.



Процесс проверки занимает около 60 секунд: пользователь последовательно отвечает на ряд вопросов и получает итоговый отчет. По результатам анализа сервис формирует рекомендации по корректировке вывесок, что позволяет оперативно привести их в соответствие с требованиями законодательства.



С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательство о защите прав потребителей. В соответствии с новыми требованиями информация, предназначенная для публичного ознакомления, не может размещаться на иностранных языках без перевода. Ограничения распространяются на вывески, указатели, сайты компаний и каталоги.



Также сегодня московские власти сообщили, что популярность сервисов безналичной оплаты выросла вдвое с 2017 года и по данным аналитиков столичного Департамента информационных технологий, шесть из 10 москвичей в основном используют безналичную оплату.