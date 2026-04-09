 
Актуальные темы: переговоры
17.04.2026

Сервис для проверки соответствия вывесок закону о языке запущен в Москве

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
17 апреля — Mossovetinfo.ru — Сервис для проверки правил использования русского языка при оформлении вывесок начал работу в Москве. Онлайн-сервис (base.efficiency.mos.ru/p/check-bot) предназначен для компаний, работающих на потребительском рынке и использующих иностранные слова в названиях и профессиональных терминах. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

«В Москве в помощь бизнесу разработан электронный помощник для проверки соответствия вывесок и другой потребительской информации новым требованиям законодательства. Онлайн-сервис предназначен для компаний, работающих на потребительском рынке и использующих иностранные слова в названиях и профессиональных терминах», – говорится в сообщении.

Процесс проверки занимает около 60 секунд: пользователь последовательно отвечает на ряд вопросов и получает итоговый отчет. По результатам анализа сервис формирует рекомендации по корректировке вывесок, что позволяет оперативно привести их в соответствие с требованиями законодательства.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательство о защите прав потребителей. В соответствии с новыми требованиями информация, предназначенная для публичного ознакомления, не может размещаться на иностранных языках без перевода. Ограничения распространяются на вывески, указатели, сайты компаний и каталоги.

Также сегодня московские власти сообщили, что популярность сервисов безналичной оплаты выросла вдвое с 2017 года и по данным аналитиков столичного Департамента информационных технологий, шесть из 10 москвичей в основном используют безналичную оплату.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Теги: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru