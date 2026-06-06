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Город (Москва и область)     09.06.2026 09:59

Семь БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО утром 9 июня – Собянин

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Теги:  Москва  БПЛА  Собянин  ПВО  СВО  Минобороны 

9 июня — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО Минобороны уничтожен утром 9 июня семь БПЛА, летевший на Москву. Об этом в своих аккаунтах в мессенджерах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в период с 05;55 мск 9 июня.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, - отмечал мэр столицы в своих сообщениях.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - сообщили утром 9 июня в Минобороны РФ.

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Карта места

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Теги: 
Москва  БПЛА  Собянин  ПВО  СВО  Минобороны 

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