Семь БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО утром 9 июня – Собянин

9 июня — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО Минобороны уничтожен утром 9 июня семь БПЛА, летевший на Москву. Об этом в своих аккаунтах в мессенджерах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в период с 05;55 мск 9 июня.



На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, - отмечал мэр столицы в своих сообщениях.



В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - сообщили утром 9 июня в Минобороны РФ.