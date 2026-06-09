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Город (Москва и область)
12.06.2026, 08:56
Атака 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена утром 12 июня - Собянин
12 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 12 июня в своих аккаунтах в мессенджерах сообщал об уничто...
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Город (Москва и область)
10.06.2026, 07:25
После полуночи на 10 июня уничтожены 12 БПЛА, летевших на Москву, - Собянин
10 июня — Mossovetinfo.ru — После полуночи на 10 июня «сбиты», «уничтожены», «отражена атака» силами ПВО Минобороны 12 ...
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Город (Москва и область)
09.06.2026, 09:59
Семь БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО утром 9 июня – Собянин
9 июня — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО Минобороны уничтожен утром 9 июня семь БПЛА, летевший на Москву. Об этом в своих ...