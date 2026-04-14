FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России

11 июня — Mossovetinfo.ru — Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) в организации за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщила пресс-служба FIDE.



В марте CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР. Согласно решению суда ФШР в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму. Отмечалось, что в случае невыполнения постановления федерации грозит трехлетняя дисквалификация.



9 июня FIDE потребовала от ФШР сообщить о шагах по прекращению работы на новых территориях, в ФШР в ответ на это заявили, что организация в вопросе функционирования на новых территориях подчиняется исключительно конституции и законодательству РФ.



Юристы Федерации шахмат России (ФШР) изучают решение Международной шахматной федерации (FIDE) о временной приостановке членства и могут оспорить его.



В подготовке материала использованы сообщения ТАСС.