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Общество     11.06.2026 10:19

FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России

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Теги:  FIDE  Федерация шахмат России  членство  приостановка 

11 июня — Mossovetinfo.ru — Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) в организации за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

В марте CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР. Согласно решению суда ФШР в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму. Отмечалось, что в случае невыполнения постановления федерации грозит трехлетняя дисквалификация.

9 июня FIDE потребовала от ФШР сообщить о шагах по прекращению работы на новых территориях, в ФШР в ответ на это заявили, что организация в вопросе функционирования на новых территориях подчиняется исключительно конституции и законодательству РФ.

Юристы Федерации шахмат России (ФШР) изучают решение Международной шахматной федерации (FIDE) о временной приостановке членства и могут оспорить его.

В подготовке материала использованы сообщения ТАСС.

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Теги: 
FIDE  Федерация шахмат России  членство  приостановка 

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