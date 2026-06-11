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Общество     22.06.2026 19:59

В Москве открыли «Музей памяти»

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Теги:  Музей памяти  Без срока давности  геноцид  жертвы  Нюрнбергский процесс 

22 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве, в день 85-летия нападения гитлеровской Германии на СССР, в 1-м Самотечном переулке на месте бывшего Музея истории ГУЛАГа, состоялось открытие «Музея памяти» — просветительского центра, посвященного памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Музей Памяти представляет собой научно-исследовательский, просветительский и общественный центр. Его работа призвана сохранить историческую правду о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны и противодействовать попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны.

Основой экспозиции музея стали архивные материалы проекта «Без срока давности», а также фонды Центрального архива ФСБ, региональных архивов и частных коллекций.

На сегодняшний день в собрании музея собраны подлинные предметы, свидетельствующие о преступлениях нацистов и их пособников против советских людей.

Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно охватывающая все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Дополнят повествование тематические инсталляции и интерактивные экспонаты.

Отдельный модуль посвящен Нюрнбергскому процессу.

В открытии музея приняли участие: Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр культуры РФ Ольга Любимова, помощник Президента России и Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, другие официальные лица,

О том, что на базе Музея истории ГУЛАГа откроется «Музей памяти», стало известно в феврале 2026 года.

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Карта места

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Теги: 
Музей памяти  Без срока давности  геноцид  жертвы  Нюрнбергский процесс 

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