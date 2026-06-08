В Москве осуждены лица за незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов

10 июня — Mossovetinfo.ru — Тимирязевский районный суд г. Москвы признал виновными граждан Сулейманова Г.Р., 1970 г.р., и Имансоя С.Г., 1991 г.р., причастных к организации работы незаконной мастерской по переделке оружия и средств поражения, с целью дальнейшего сбыта. Собранные Управлением ФСБ России по ФСВНГ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, сообщает пресс-служба ведомства.



«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигуранты за денежное вознаграждение переделывали охолощенное оружие в боевое. При обыске у злоумышленников из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного оружия, 400 грамм тротила и более 250 боеприпасов разного калибра", - отмечается в сообщении.



На основе представленных материалов следственным отделом УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в отношении Сулейманова Г.Р. и Имансоя С.Г. возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, 5 ст. 222 (незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223 (незаконная переделка и изготовление оружия и боеприпасов) УК РФ.



Суд первой инстанции назначил Сулейманову Г.Р. наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей, Имансою С.Г. – наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Фото: срин (стоп кадр) с видеоматериала к пресс-релизу ведомства