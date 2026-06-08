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Происшествия
10.06.2026, 17:56
В Москве осуждены лица за незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов
10 июня — Mossovetinfo.ru — Тимирязевский районный суд г. Москвы признал виновными граждан Сулейманова Г.Р., 1970 г.р., и ...
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Происшествия
09.06.2026, 09:40
В подмосковной Балашихе подорван автомобиль, погиб водитель – СК РФ
9 июня — Mossovetinfo.ru — Подрыв автомобиля произошел минувшей ночью в подмосковной Балашихе, погиб водитель, возб...
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Происшествия
08.06.2026, 06:25
Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона на поезд Москва-Симферополь
8 июня — Mossovetinfo.ru — Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд М...