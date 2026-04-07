3,5 тысячи вакансий предложат 17 апреля москвичам на Всероссийской ярмарке трудоустройства

13 апреля — Mossovetinfo.ru — 17 апреля в Москве на региональном этапе ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства москвичам предложат более 3,5 тысячи вакансий из более 160 ведущих компаний из разных отраслей экономики, отдельное внимание уделят ветеранам СВО и их семьям: для них будет проведен специализированный фестиваль вакансий, - сообщают в горадминистрации.

Мероприятие пройдет сразу на пяти площадках городской службы занятости, в том числе впервые — в новом центре практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках.

Посетители ярмарки смогут пройти профориентационное тестирование, получить рекомендации экспертов, напрямую пообщаться с крупнейшими работодателями города и сразу принять приглашение на дальнейшие этапы отбора.

16 апреля на площадке практического обучения в Печатниках пройдет специализированная ярмарка трудоустройства для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

17 апреля пройдет основной день ярмарки.

Подробное расписание, адреса центров и регистрация на мероприятия доступны на сайте yarmarka.cznmos.ru Также на сайте можно выбрать удобную локацию для посещения ярмарки вакансий:
— Центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках, Ⓜ Текстильщики, Волгоградский пр., д. 42, стр. 8
— Центр «Профессии будущего», Ⓜ Проспект Мира, ул. Щепкина, 38с1;
— Флагманский центр «Моя работа», Ⓜ Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 48;
— Центр «Моя карьера», Ⓜ Римская, ул. Сергия Радонежского, 1с1, вакансии для соискателей с инвалидностью;
— Учебный центр «Профессионал», Ⓜ Нижегородская, Рязанский пр-т, д. 7, доступ для маломобильных граждан.

