Происшествия     20.04.2026 11:45

ФСБ РФ предотвратила теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске

Теги:  ФСБ  Пятигорск  теракт  предотвращение  украинский режим  СВО 

20 апреля — Mossovetinfo.ru — ФСБ России предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии,1969 года рождения - сообщает ЦОС ФСБ.

«Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы, вблизи одного из объектов силовых ведомств в г. Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины. После ее задержания и осмотра сумки специалистами - взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство (далее – СВУ) было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что «одновременно, в окружении объекта посягательства выявлен гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона, 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии, который должен был привести СВУ в действие методом дистанционного подрыва, а женщина погибнуть на месте. При этом действия мужчины координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций (далее - МТО). Гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность и использовалась противником на протяжении длительного периода в качестве т.н. «дропа» при организации мошеннических схем в отношении российских граждан.

Несостоявшийся теракт был намеренно спланирован в утренние часы для наибольшего количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов».

«Задержанные дали признательные показания и пояснили, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных спецслужбами Украины», - сообщило ФСБ РФ.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а», ч 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

