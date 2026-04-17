Город (Москва и область)     21.04.2026 11:25

По закрытому из-за ЧП участку Сокольнической линии работает компенсационный маршрут КМ

Теги:  Сокольническая линия  метро  движение  сбой  Дептранс 

21 апреля — Mossovetinfo.ru — По закрытому участку Сокольнической линии работает компенсационный маршрут КМ от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская» с остановками у станций метро по пути, сообщает Дептранс.

Сообщается, что остановки осуществляются у станций метро:

— Черкизовская
— Преображенская площадь
— Сокольники
— Красносельская
— Комсомольская

Дептранс также просит пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, МЦК, МЦД, электробусами м60, а также другими маршрутами наземного транспорта.

Официальная причина сбоя на настоящий момент, — техническая неисправность одного из составов на участке линии.

Также на момент выхода движение поездов на участке линии между «Сокольники» — «Парк Культуры» не осуществляется, не восстановлено.

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Сокольническая линия  метро  движение  сбой  Дептранс 

