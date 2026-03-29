13 апреля — Mossovetinfo.ru — Глава парламентской делегации в Вашингтоне, депутат Госдумы Вячеслав Никонов рассказал Ведомостям
, почему Россия готова к диалогу с США, но не планирует отказываться от стремления к многополярному миру. Никонов полагает, «что касается конкретных договоренностей, то Трамп и конкретика несовместимы».
«Что касается конкретных договоренностей, то Трамп и конкретика несовместимы. Ясно, что у него есть заинтересованность в том, чтобы *** (СВО – ред.) на Украине прекратилась как можно раньше. Потому что ему это важно с внутриполитической точки зрения. Вся американская внешняя политика – внутренняя. И если мы будем искать причины, почему американцы приняли то или иное решение, надо заглянуть внутрь Соединенных Штатов, а не куда-либо еще. То же самое актуально в случае с налаживанием диалога с Россией или с урегулированием украинского кризиса», - сказал Никонов.
Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, руководитель парламентской делегации в Вашингтоне Вячеслав Никонов считает, что «нам надо привыкать жить в мире, где не будет договорно-правовой базы отношений».
«… есть некоторые проблемы, которые имеют больший вес и которые имеют меньший вес. Украина на первом месте в наших обсуждениях. Украинский конфликт – главное препятствие на пути развития российско-американских отношений.
Что касается договорно-правовой базы отношений, я думаю, нам надо привыкать жить в мире, где не будет договорно-правовой базы отношений. Во всяком случае, был четкий посыл о том, что вся система соглашений, которая существовала, – тот же контроль над вооружениями – она устарела. Она уже не играет никакой роли, и возвращения к ней не будет. Это позиция администрации Трампа», - сказал парламентарий.