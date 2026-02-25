 
Актуальные темы: переговоры
Власть     05.03.2026 22:37

Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

5 марта — Mossovetinfo.ru — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила РИА Новости, что размещение рекламы в Telegram, а также в соцсетях и на площадках, работа которых ограничена Роскомнадзором, содержит признаки нарушения рекламного законодательства.

В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram и Facebook, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp, ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, - пояснили в ведомстве.

Для приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства служба рекомендует участникам рынка провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.

После 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, или интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен. За это может быть назначен штраф. Соответствующие поправки к закону О рекламе вступили в силу.

В настоящее время при наличии оснований ФАС принимает предусмотренные законодательством меры реагирования.

10 февраля 2026 года Роскомнадзор сообщил, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по ограничению Telegram будет продолжена.


