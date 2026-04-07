 
Актуальные темы: переговоры
15.04.2026 15:46

Азербайджан и Россия урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  AZAL  крушение  заявление  МИД  урегулирование  Азербайджан  Россия 

15 апреля — Mossovetinfo.ru — Министерства иностранных дел Азербайджана и России опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что пришли к урегулированию последствий в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL 25 декабря 2024 года «в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».

Совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики опубликовано на сайте МИД РФ и пресс-службой дипведомства Азербайджана.

Полный текст заявления:
«В соответствии с договорённостями Президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации.
Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия.
Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учёта интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств.
Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия».

Напомним, в связи с крушением 25 декабря 2024 года пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку - Грозный, 26 декабря в Азербайджане был объявлен траур, - распоряжении главы азербайджанского государства.

9 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особую благодарность Президенту России Владимиру Путину за предоставленную подробную информацию о причинах крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба Кремля.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
AZAL  крушение  заявление  МИД  урегулирование  Азербайджан  Россия 

Возврат к списку

15:46 Другое Азербайджан и Россия урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru