 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     14.04.2026 12:01

Из за политики США в АТР, риск военного конфликта возрастает – МИД Китая

Теги:  США  политика  Азия  конфликт  риски  КНР  Китай  МИД  мнение 

14 апреля— Mossovetinfo.ru — Власти Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) обеспокоены тем, что США создают военные базы, наращивают оружейный арсенал и увеличивают запасы топлива, - готовятся к боевым действиям, повышают риск военного противостояния, сообщил на брифинге, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя планы США построить новый военный топливный склад на Филиппинах.

Представитель МИД КНР отметил, что такие действия уже вызвали большую настороженность у государств региона поскольку односторонние действия отдельных стран и военное насилие «приносят миру огромные бедствия».

«Стабильность и развитие в АТР были достигнуты нелегким трудом, и никому не позволено их разрушить. Если некоторые страны региона, не думая о последствиях, будут привлекать силы извне и искать поддержку у других государств, они в итоге сами навлекут на себя беду и пострадают от собственных действий», - подчеркнул представитель МИД КНР.

Го Цзякунь подчеркнул, что КНР призывает США и Филиппины «проявить искреннее уважение» к общему стремлению стран АТР обеспечивать мирное развитие.

