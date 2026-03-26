Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ девятого состава

14 апреля — Mossovetinfo.ru — В соответствии с порядком формирования Общественной палаты Российской Федерации, президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Ранее, 27 марта 2026 года, завершился этап избрания 89 представителей общественных палат субъектов РФ в девятый состав Общественной палаты России.



Также Путин пунктом два указа предложил 129 членам девятого состава ОП РФ приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе.



«Предложить членам Общественной палаты Российской Федерации, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в тексте указа.



Формирование третей части членов ОП РФ происходит на конкурсной основе по квоте от общественных организаций. Конкурс будет объявлен специально созданной рабочей группой. В нее войдут семь членов ОП РФ восьмого состава и 14 членов нового, девятого состава (по семь из числа приглашенных Президентом и делегированных от региональных общественных палат).



Полномочия членов девятого состава Палаты вступят в силу в день проведения первого пленарного заседания. Срок полномочий одного состава — три года.