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Происшествия     09.06.2026 09:40

В подмосковной Балашихе подорван автомобиль, погиб водитель – СК РФ

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Теги:  Балашиха  автомобиль  подрыв  уголовное дело 

9 июня — Mossovetinfo.ru — Подрыв автомобиля произошел минувшей ночью в подмосковной Балашихе, погиб водитель, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По версии следствия, 9 июня около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По факту подрыва автомобиля следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», - сообщает СК РФ.

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Теги: 
Балашиха  автомобиль  подрыв  уголовное дело 

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