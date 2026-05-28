В подмосковной Балашихе подорван автомобиль, погиб водитель – СК РФ

9 июня — Mossovetinfo.ru — Подрыв автомобиля произошел минувшей ночью в подмосковной Балашихе, погиб водитель, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ.



«По версии следствия, 9 июня около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.



По факту подрыва автомобиля следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.



«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», - сообщает СК РФ.