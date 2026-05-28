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Происшествия
09.06.2026, 09:40
В подмосковной Балашихе подорван автомобиль, погиб водитель – СК РФ
9 июня — Mossovetinfo.ru — Подрыв автомобиля произошел минувшей ночью в подмосковной Балашихе, погиб водитель, возб...
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Происшествия
08.06.2026, 06:25
Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона на поезд Москва-Симферополь
8 июня — Mossovetinfo.ru — Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд М...
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Происшествия
28.05.2026, 20:22
Арестован по делу о взятке директор департамента Минтранса РФ Васильченко
28 мая — Mossovetinfo.ru — По обвинению в получении особо крупной взятки Басманный районный суд города Москвы избрал...