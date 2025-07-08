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Мнения     13.07.2025 08:08

Эгоистический империализм Трампа четко отражает ослабление экономической мощи США – сенатор Пушков

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Теги:  США  ЕС  пошлины  Трамп  торговая война  Пушков  мнение  экономика  ослабление 

13 июля — Mossovetinfo.ru — Глубинная причина торговой войны между США и ЕС состоит в неспособности США содержать, как прежде, Европу за счет Америки и отражает ослабление экономической мощи Соединенных Штатов, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в 21-ом веке.
США уже не способны, как прежде, конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях так называемого «свободного рынка». Эгоистический империализм Трампа четко отражает это состояние дел. Возникающие торговые дисбалансы, в том числе с Европой, он пытается решить характерными для него методами в соответствии со своей доктриной «Америка превыше всего»«, - написал сенатор в своем Telegram-канале.

«Глубинная причина торговой войны состоит в неспособности США содержать, как прежде, Европу за счет Америки. Об этом же говорит настойчивость Трампа в деле перераспределения бремени расходов на содержание НАТО, его стремление переложить более значительную часть этих расходов на Европу», - подчеркнул Пушков.

Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал письма, направленные президенту Мексики и главе Еврокомиссии, в Truth Social о том, что США введут с 1 августа 30-процентные пошлины.

Руководители и чиновники стран Евросоюза резко изменили свой график для подготовки и проведения экстренных переговоров после того, как Трамп объявил полномасштабную торговую войну, введя 30-процентные тарифы против блока.

По информации Politico, сотрудникам Еврокомиссии было внезапно приказано отложить планы на выходные и явиться на службу, а национальные столицы немедленно перешли в кризисный режим, чтобы попытаться оценить дальнейшие действия.

Газета Financial Times 9 июля сообщила, что ЕС на уже прошедшей неделе после долгих переговоров была заключить торговое соглашение с США, однако пошлины на европейские товары будут выше, чем на британские. По словам источников, ЕС готов подписать с США рамочное соглашение, по которому уровень пошлин будет составлять 10%. При этом у Великобритании секторальные пошлины на британские товары будут меньше,

Несколько днями ранее газета «Никкэй» со ссылкой на проект соглашения, которое готовится к принятию на саммите Япония - ЕС 23 июля в Токио сообщила, что Япония и ЕС планируют создать собственную сеть спутников, а также сотрудничать в области оборонно-промышленного комплекса, чтобы снизить зависимость от США. Япония и ЕС считают наличие группировки спутников, позволяющей осуществлять взаимодействие в режиме реального времени, ключевым фактором для дальнейшей цифровизации.

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Теги: 
США  ЕС  пошлины  Трамп  торговая война  Пушков  мнение  экономика  ослабление 

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