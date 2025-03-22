США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

3 апреля — Mossovetinfo.ru — Сегодня президент Дональд Дж. Трамп заявил, что внешняя торговля и экономическая практика привели к чрезвычайному положению в стране, и его указ вводит ответные пошлины для укрепления международных экономических позиций Соединённых Штатов и защиты американских рабочих, - говорится в заявлении распространенном на сайте Белого дома. Ожидается что глобальный тариф в размере 10% увеличит экономику на 728 миллиардов долларов, создаст 2,8 миллиона рабочих мест и увеличит реальные доходы домохозяйств на 5,7%



Трамп выступая в Розовом саду Белого дома заявил, что США больше не намерены оплачивать дефицит Канады, Мексики и ряда других государств. «Мы не можем оплачивать дефицит Канады, Мексики и многих других стран. Мы делали это раньше, но больше не можем, - сказал он.



США введут базовую 10-процентную пошлину на весь зарубежный импорт с 5 апреля 2025 года в 00.01 по восточноамериканскому времени, а с 9 апреля начнут действовать повышенные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами, говорится в заявлении Белого дома.



Россия отсутствует в перечне из 185 стран, на импортную продукцию которых администрация США вводит по принципу взаимности таможенные пошлины. Соответствующий список Белый дом распространил в среду среди журналистов в связи с выступлением американского президента Дональда Трампа, посвященным ответным тарифам



С 9 апреля США начнут применять индивидуальные повышенные пошлины для стран, в отношениях с которыми зафиксированы наибольшие торговые дефициты. Для всех остальных государств сохранится базовая ставка.



В Белом доме добавили, что меры останутся в силе до тех пор, пока президент не постановит, что угроза американским интересам в торговой сфере устранена, урегулирована или смягчена.

Сегодняшний указ IEEPA также содержит полномочия по внесению изменений, позволяющие президенту Трампу повысить тарифы, если торговые партнёры нанесут ответный удар, или понизить тарифы, если торговые партнёры предпримут значительные шаги для устранения неосновательных торговых соглашений и согласуют с Соединёнными Штатами вопросы экономики и национальной безопасности.



В распространенном заявлении президент Трамп признает, что развитие внутреннего производства имеет решающее значение для национальной безопасности США.



В 2023 году доля производства в США в мировом производстве составила 17,4% по сравнению с 28,4% в 2001 году.



Снижение объемов промышленного производства привело к сокращению производственных мощностей в США.



Потребность в сохранении устойчивых производственных мощностей внутри страны особенно остро ощущается в таких передовых отраслях, как автомобилестроение, судостроение, фармацевтика, производство транспортного оборудования, высокотехнологичной продукции, станков и базовых и обработанных металлов, где потеря производственных мощностей может навсегда ослабить конкурентоспособность США.



«Запасы военной продукции в США слишком малы, чтобы соответствовать интересам национальной обороны США.

Если США хотят сохранить эффективную систему безопасности для защиты своих граждан и родины, а также союзников и партнёров, им нужна обширная экосистема производства и выпуска товаров.

Это включает в себя разработку новых производственных технологий в критически важных отраслях, таких как биопроизводство, производство аккумуляторов и микроэлектроники для удовлетворения оборонных потребностей», также отмечается в заявлении.



«Экономический анализ, проведённый в 2024 году, показал, что глобальный тариф в размере 10% увеличит экономику на 728 миллиардов долларов, создаст 2,8 миллиона рабочих мест и увеличит реальные доходы домохозяйств на 5,7%», подчеркивается в заявлении Белого дома.