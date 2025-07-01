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В мире     12.07.2025 16:44

Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары ЕС

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Теги:  Трамп  США  Евросоюз  Мексика  пошлины  импорт  1 августа 

12 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп в субботу ввел 30%-ную пошлину на импорт из Мексики и Европейского союза, которые начнут действовать с 1 августа, если страны не смогут договориться о более выгодных условиях, сообщают Рейтер и Блумберг, со ссылкой на информацию в соцсетях Трампа.

«Президент Дональд Трамп в субботу ввел 30%-ную пошлину на импорт из Мексики и Европейского союза, которая начнет действовать с 1 августа после того, как несколько недель переговоров с ключевыми торговыми союзниками не привели к достижению более всеобъемлющего торгового соглашения», - сообщает агентство Рейтер.

«Президент Дональд Трамп выдвинул свои последние тарифные ультиматумы, объявив о введении 30-процентных пошлин в отношении Мексики и Европейского союза. Его торговая политика продолжает выводить союзников из равновесия и вносить неопределённость на мировые финансовые рынки.

Трамп сделал объявление в двух письмах, опубликованных в социальных сетях в субботу, когда он проинформировал ключевых торговых партнеров о новых ставках, которые вступят в силу 1 августа. если они не смогут договориться о более выгодных условиях», - сообщает агентство Блумберг .

«Спустя неделю после того, как президент Дональд Трамп подписал исторический закон «Один большой прекрасный законопроект», американцы по всей стране радуются его многочисленным преимуществам. От фермеров, которые смогут сохранить семейное наследие, до работников сферы услуг, которые получат финансовую передышку, — смелая политика, предусмотренная законопроектом, действительно изменит жизнь американцев», сообщил накануне сайт Белого дома.

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Теги: 
Трамп  США  Евросоюз  Мексика  пошлины  импорт  1 августа 

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