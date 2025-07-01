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12.07.2025, 16:44
Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары ЕС
12 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп в субботу ввел 30%-ную пошлину на импорт из Мексики и Европейского ...
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В мире
05.07.2025, 09:15
Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект по налогам и госрасходам
5 июля — Mossovetinfo.ru — Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект («One Big Beautiful Bill») — зако...
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01.07.2025, 19:28
Путин - Макрону: украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств
1 июля — Mossovetinfo.ru — Состоявшийся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики ...