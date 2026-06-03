Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с госвизитом в КНДР

8 июня — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина специальным бортом с государственным визитом в КНДР, сообщает Центральное телевидение Китая.



Среди сопровождающих Си Цзиньпина лиц - его супруга Пэн Лиюань, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и другие.



Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин с 8 по 9 июня посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом по приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи ( ТПК), председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, объявил в пятницу официальный представитель Отдела международных связей ЦК КПК, о чем сообщило агентство Синьхуа.



Предыдущий визит Си Цзиньпина в КНДР состоялся в 2019 году. Сам Ким Чен Ын последний раз посещал КНР 2-4 сентября 2025 года по приглашению Си Цзиньпина для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы Китая в войне с Японией.



Главы двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.



В этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНР и КНДР.



Китай и КНДР воспользуются этим визитом как возможностью для продвижения двусторонних отношений, чтобы идти в ногу со временем и добиться их дальнейшего развития, повысить благосостояние народов двух стран и внести еще больший вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания в регионе и во всем мире, сказала в минувшую пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Фото Синьхуа, 5 сентября 2025 года, Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном