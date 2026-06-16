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Происшествия     24.06.2026 07:12

Севастополь «временно остался без электроснабжения» после ударов ВСУ

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Теги:  Севастополь  ВСУ  удар  электроснабжение  губернатор  Сочи 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Севастополь «временно остался без электроснабжения» после атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», - сообщил губернатор в ночь на 24 июня ближе к пяти утра. С двух часов ночи объявлялась «воздушная тревога», происходило отражение атаки. После пяти утра был объявлен «отбой воздушной тревоги».

Утром Развозжаев сообщил, что «из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут» и «чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты» сегодня будут отменен ряд других маршрутов. «Актуальные изменения в работе общественного транспорта будут публиковаться в официальном канале», - сообщил губернатор.

Также сообщается, что «в связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме», - «в режиме дежурных групп». Отмечается, что
«поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками». В ряде районов города «детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме».

Около семи утра режим воздушной тревоги вновь объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Также около семи утра угрозу атаки беспилотников ВСУ объявили в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом власти сообщили в телеграм-каналах.

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Теги: 
Севастополь  ВСУ  удар  электроснабжение  губернатор  Сочи 

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