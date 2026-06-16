Другие материалы
-
Происшествия
24.06.2026, 07:12
Севастополь «временно остался без электроснабжения» после ударов ВСУ
24 июня — Mossovetinfo.ru — Севастополь «временно остался без электроснабжения» после атак на энергетическую инфра...
-
Происшествия
22.06.2026, 20:28
Пять человек погибли в результате «ракетной атаки» по Воронежу 22 июня
22 июня — Mossovetinfo.ru — Пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж, соо...
-
Происшествия
16.06.2026, 08:42
Одним из дронов повреждён объект МНПЗ - Собянин
16 июня — Mossovetinfo.ru — "В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним и...