Севастополь «временно остался без электроснабжения» после ударов ВСУ

24 июня — Mossovetinfo.ru — Севастополь «временно остался без электроснабжения» после атак на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».



«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», - сообщил губернатор в ночь на 24 июня ближе к пяти утра. С двух часов ночи объявлялась «воздушная тревога», происходило отражение атаки. После пяти утра был объявлен «отбой воздушной тревоги».



Утром Развозжаев сообщил, что «из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут» и «чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты» сегодня будут отменен ряд других маршрутов. «Актуальные изменения в работе общественного транспорта будут публиковаться в официальном канале», - сообщил губернатор.



Также сообщается, что «в связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме», - «в режиме дежурных групп». Отмечается, что

«поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками». В ряде районов города «детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме».



Около семи утра режим воздушной тревоги вновь объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.



Также около семи утра угрозу атаки беспилотников ВСУ объявили в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом власти сообщили в телеграм-каналах.