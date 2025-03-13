Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

13 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине и подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру.



«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.



«Мы за, но есть нюансы, - отметил президент. - В чем они заключаются? Первое - что мы будем делать с этим участком в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Непонятно».



Также в числе вопросов, требующих «кропотливого исследования с обеих сторон», Путин назвал вопросы контроля на линии перемирия, «а это почти 2 тыс. км».



«Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этих приказов? Вы представляете, почти 2 тыс. км. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2 тыс. км? И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности?», - отметил президент РФ в числе вопросов, требующих решения.



Также Путин сказал, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта на Украине исходя из ситуации на земле. «Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договоренности», - сказал Путин.