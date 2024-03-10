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Мнения     22.03.2024 13:01

Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

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Теги:  Песков  пресс-секретарь  президент  интервью  мнение  Украина  СВО  состояние войны 

22 марта — Mossovetinfo.ru — Россия находится в состоянии войны, каждый должен это понимать, Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории, заявил в разговоре с журналистами aif.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов.

«О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», - отметил Песков в интервью aif.ru.

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Теги: 
Песков  пресс-секретарь  президент  интервью  мнение  Украина  СВО  состояние войны 

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