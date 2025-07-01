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Мнения     08.07.2025 14:59

Между РФ и США есть потенциал для перезапуска экономических отношений - Песков

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Теги:  Россия  США  экономика  отношения  перезапуск  Песков  Кремль  мнения 

8 июля — Mossovetinfo.ru — Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном исключении США из списка недружественных для России стран.

Мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее. При этом эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль бизнесу двух стран, - сказал Песков.

Также Песков полагает, что по мере налаживания отношений Россия может исключить США из списка недружественных стран

Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, это не догма. Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны, - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможен ли пересмотр списка недружественных для России стран.

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Теги: 
Россия  США  экономика  отношения  перезапуск  Песков  Кремль  мнения 

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