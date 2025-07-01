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08.07.2025, 14:59
Между РФ и США есть потенциал для перезапуска экономических отношений - Песков
8 июля — Mossovetinfo.ru — Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, прое...
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Мнения
02.07.2025, 17:31
Орган предварительной цензуры позволил бы защитить от карательной, полагает спецпредставитель Путина
2 июля — Mossovetinfo.ru — В сложившихся условиях в России «было бы куда честнее вернуться к цензуре», создать госуд...
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Мнения
01.07.2025, 22:14
Масштабный законопроект Трампа о госрасходах смогли принять в Сенате голосом вице-президента Вэнса
1 июля — Mossovetinfo.ru — Сенат США во вторник, после бессонной ночи, одобрил масштабный законопроект Трампа: респу...