Происшествия     16.04.2026 11:59

ФСБ России в Запорожской области задержан подозреваемый в госизмене

16 апреля — Mossovetinfo.ru — ФСБ России в Запорожской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1973 г.р., подозреваемого в государственной измене, - говорится в сообщении Центра.

«Злоумышленник путем визуального наблюдения собрал сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и инициативно разместил их в Telegram-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории России», - говорится в сообщении.

Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также ТАСС со ссылкой на информацию ЦОС ФСБ сообщает, что получивший паспорт РФ беженец с Украины осужден на 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части - в колонии строгого режима за попытку теракта и госизмены.

«Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летнего уроженца Донецкой области УССР Андрея Лазаренко, проживавшего в Мордовии, признанного виновным в покушении на террористический акт и государственную измену", - сообщили в ЦОС.

«Основываясь на своих идейных соображениях, А. Лазаренко принял решение оказывать помощь вооруженным силам Украины путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России», - отметили в ФСБ.

Он через Telegram начал сотрудничать с представителями одной из запрещенных в РФ террористических организации Украины, в ходе переписки предложил совершить поджог одного из административных учреждений на территории Мордовии за содействие в его беспрепятственном возвращении на Украину и денежное вознаграждение.

При попытке поджога он был задержан сотрудниками ФСБ, при нем были обнаружены четыре бутылки с самодельной зажигательной смесью, в его телефоне нашли переписку с украинским куратором.

Также ЦОС сообщает: ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы.

