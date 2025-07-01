7 июля — Mossovetinfo.ru — Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта, уволенного президентом России утром с поста главы Минтранса
. Основная версия – самоубийство, сообщает Официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта.
Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением.
Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство», - говорится в сообщении СК
Роман Старовойт застрелился из наградного пистолет ПМ, полученного от руководства МВД в 2023 году, сообщает Mash.
7 июля Президент России Владимир Путин своим указом 7 июля освободил министра транспорта Романа Старовойта от занимаемой должности. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Р. Старовойт возглавил Минтранс 14 мая 2024 года. До этого Старовойт с сентября 2019 года по май 2024 года был губернатором Курской области.
Должность губернатора Курской области (в начале в качестве врио) с мая 2024 года по декабрь 2024 года занимал Алексей Смирнов, который с 16 марта 2021 года был первым заместителем губернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года — председателем Правительства Курской области.
5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и также назначил врио губернатора Хинштейна.
В середине апреля 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов. Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.
Российский политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов прокомментировал отставку министра транспорта России Романа Старовойта, отметив, что увольнение Старовойта с должности главы Минтранса не является случайностью и связано с хищениями при строительстве оборонительных укреплений в Курской области во время губернаторства отставного министра.
«Уход Романа Старовойта с поста министра транспорта был предсказуем — и АПЭК предсказывало его. Точкой системной ответственности за ситуацию со строительством укреплений в Курской области был именно Старовойт, даже если ему удастся избежать претензий силовых структур (что маловероятно). Выбор Владимиром Путиным в качестве нового министра транспорта Андрея Никитина — это ставка на свойственные ему решимость и энергию, на разрыв с инертностью и выжиданием, которые были характерны для управленческого стиля Старовойта».