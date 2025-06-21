 
Актуальные темы: переговоры
Другое     08.07.2025 09:17

Трамп уведомил 14 стран о введении дополнительных пошлин с 1 августа

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  США  Белый дом  пошлины  тарифы  уведомления  1 августа  БРИКС 

8 июля — Mossovetinfo.ru — Администрация США направила 14 странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в ближайшие дни поступят дополнительные письма. Также президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа.

«Мы начнем отправлять письма разным странам. Завтра отправим десять или двенадцать, а в последующие несколько дней — думаю, к 9 июля — все будут охвачены», — сказал Трамп журналистам.

В ходе мероприятия в Белом доме Трамп заявил журналистам, что решение о введении пошлин с 1 августа «окончательное, но не на 100%» и он открыт для переговоров и предложений до 1 августа и он будет благосклонно смотреть на страны, предлагающие уступки.

В своих посланиях Трамп также предостерегал страны от ответных мер.

«Если по какой-либо причине вы решите повысить тарифы, то к угрожаемым уровням будет добавлено любое выбранное вами значение», — написал Трамп его платформе Truth Social.

Полный список государств опубликован на сайте Белого дома.

Трамп заявил, что на товары из Малайзии, Казахстана и Туниса будет действовать 25%-ная ставка, в то время как в Южной Африке будет действовать 30%-ная пошлина, а в Лаосе и Мьянме - 40%-ная. Другие страны, пострадавшие от сборов, включали Индонезию со ставкой 32%, Бангладеш с 35%, а также Таиланд и Камбоджу с пошлинами в 36%. Босния получила 30%-ный сбор, в то время как Сербия столкнулась с 35%-ной ставкой.

Также Трамп призвал производить товары в США, чтобы избежать пошлин.

Трамп также пригрозил ввести дополнительный 10-процентный налог для «любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС», имея в виду блок развивающихся стран во главе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, которые собрались на встречу в Рио-де-Жанейро.

Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект («One Big Beautiful Bill») — законопроект по налогам и госрасходам, он сделал это в прямом эфире после своей речи в честь Дня независимости США. Законопроект Трампа о госрасходах предусматривает снижение налогов и повышение потолка госдолга на $5 триллионов.

В апреле компания JPMorgan Chase & Co. заявила, что ожидает рецессии в экономике США в этом году с учётом вероятного влияния тарифов, объявленных на этой неделе администрацией Трампа.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  США  Белый дом  пошлины  тарифы  уведомления  1 августа  БРИКС 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:17 Другое Трамп уведомил 14 стран о введении дополнительных пошлин с 1 августа

20:53 Город (Москва и область) Собянин с Кириенко обсудили концепцию Национального центра "Россия" на Пресне

16:41 Происшествия Следователи работают на месте самоубийства Старовойта, уволенного утром с поста главы Минтранса

13:29 Город (Москва и область) В Москве 7–10 июля из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности

11:40 В России Путин освободил от должности главу Минтранса, Старовойта и назначил врио министра - Никитина

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru