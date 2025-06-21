8 июля — Mossovetinfo.ru — Администрация США направила 14 странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в ближайшие дни поступят дополнительные письма. Также президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа.
«Мы начнем отправлять письма разным странам. Завтра отправим десять или двенадцать, а в последующие несколько дней — думаю, к 9 июля — все будут охвачены», — сказал Трамп журналистам.
В ходе мероприятия в Белом доме Трамп заявил журналистам, что решение о введении пошлин с 1 августа «окончательное, но не на 100%» и он открыт для переговоров и предложений до 1 августа и он будет благосклонно смотреть на страны, предлагающие уступки.
В своих посланиях Трамп также предостерегал страны от ответных мер.
«Если по какой-либо причине вы решите повысить тарифы, то к угрожаемым уровням будет добавлено любое выбранное вами значение», — написал Трамп его платформе Truth Social.
Полный список государств опубликован на сайте Белого дома.
Трамп заявил, что на товары из Малайзии, Казахстана и Туниса будет действовать 25%-ная ставка, в то время как в Южной Африке будет действовать 30%-ная пошлина, а в Лаосе и Мьянме - 40%-ная. Другие страны, пострадавшие от сборов, включали Индонезию со ставкой 32%, Бангладеш с 35%, а также Таиланд и Камбоджу с пошлинами в 36%. Босния получила 30%-ный сбор, в то время как Сербия столкнулась с 35%-ной ставкой.
Также Трамп призвал производить товары в США, чтобы избежать пошлин.
Трамп также пригрозил ввести дополнительный 10-процентный налог для «любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС», имея в виду блок развивающихся стран во главе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, которые собрались на встречу в Рио-де-Жанейро.
Трамп в День независимости подписал Большой красивый законопроект («One Big Beautiful Bill») — законопроект по налогам и госрасходам
, он сделал это в прямом эфире после своей речи в честь Дня независимости США. Законопроект Трампа о госрасходах предусматривает снижение налогов и повышение потолка госдолга на $5 триллионов.
В апреле компания JPMorgan Chase & Co. заявила, что ожидает рецессии в экономике США в этом году с учётом вероятного влияния тарифов
, объявленных на этой неделе администрацией Трампа.