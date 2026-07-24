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Власть     25.08.2026 13:18

Кремль объяснил необходимость указа Путина о временном управлении - РБК

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Теги:  Кремль  Путин  указ  безопасность  управление  Песков  комментарий 

25 августа — Mossovetinfo.ru — Решение о временном управлении над объектами инфраструктуры принято, поскольку владельцы некоторых предприятий не уделяют должного внимания обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов критической инфраструктуры, и зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания для принятия мер для обеспечивания безопасности», — сказал Песков.

«Мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность», - также сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации», согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.

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Теги: 
Кремль  Путин  указ  безопасность  управление  Песков  комментарий 

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