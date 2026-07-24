Другие материалы
-
Власть
25.08.2026, 13:18
Кремль объяснил необходимость указа Путина о временном управлении - РБК
25 августа — Mossovetinfo.ru — Решение о временном управлении над объектами инфраструктуры принято, поскольку владе...
-
Власть
24.08.2026, 20:05
Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры
24 августа — Mossovetinfo.ru — 24 августа 2026 пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Владимир Путин подпис...
-
Власть
24.07.2026, 16:47
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%
24 июля — Mossovetinfo.ru — 24 июля совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14...