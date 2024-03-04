Председатель СК России Бастрыкин провел совещание по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел 25 апреля совещание по актуальным вопросам работы территориальных следственных подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. В мероприятии участвовали руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Львовна Петренко, сотрудники центрального аппарата ведомства, а также старшие помощники и помощники руководителей ряда региональных следственных управлений СК России.



Глава ведомства подчеркнул, что результаты работы по взаимодействию со СМИ и общественностью оказывают очень серьезное влияние на формирование общественного мнения о деятельности не только Следственного комитета, но и правоохранительной системы в целом. «Мы всегда вас призываем к тому, чтобы вы были открыты для общества», - обратился он к присутствующим.



А.И. Бастрыкин назвал ряд приоритетных направлений в этой сфере, подчеркнув значимость освещения хода и результатов расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Он отметил, что изобличая и привлекая к ответственности преступников, ведомство способствует реализации принципа неотвратимости наказания. В числе других важнейших направлений глава ведомства назвал работу следователей, криминалистов и экспертов СК России в зоне проведения специальной военной операции.



Председатель СК России уделил особое внимание вопросам мониторинга средств массовой информации и социальных медиа. Он отметил, что в правовых программах федерального телевидения и в телеграм-каналах нередко сообщается о вопиющих фактах беззакония, которые должны получать незамедлительную и принципиальную процессуальную реакцию.



А.И. Бастрыкин напомнил, что задача помощников – своевременно выявить проблему, обратить на нее внимание руководителя и совместными усилиями принять действенные меры по ее решению на местном уровне, не дожидаясь негативных материалов в публичном пространстве на федеральном уровне. Среди значимых направлений, требующих оперативного реагирования, глава ведомства назвал преступления в миграционной сфере, ситуации, связанные с правонарушениями несовершеннолетних, особенно совершенными группами подростков, с нарушениями прав социально незащищённых категорий граждан, с проблемами обеспечения жильем детей-сирот и переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. Он еще раз подчеркнул: «Все подобные ситуации требуют нашего вмешательства».



А.И. Бастрыкин констатировал, что необходимость в реакции следствия на проблемы социального характера нередко обусловлена бездействием ответственных должностных лиц, не исполняющих свои прямые обязанности надлежащим образом. Он отметил, что стремление следователей восстановить справедливость и добиться наказания виновных порой встречает противодействие в лице представителей надзорного ведомства, отменяющих постановления о возбуждении уголовных дел.



Также глава СК России отметил значимость проведения личных приемов граждан: «Нужно делать все, чтобы их права были защищены не на словах, а на деле». Он акцентировал внимание участников совещания на важности встреч с участниками СВО и ветеранами боевых действий, которые проходят лечение в госпиталях. «Я вас прошу обратить внимание на людей, нуждающихся в социальной поддержке, на реализацию национальных программ, предусматривающих помощь отдельным категориям граждан», - добавил Председатель СК России.



В преддверии празднования Дня Победы глава ведомства еще раз напомнил о важности сохранения исторической памяти и недопустимости искажения истории нашей страны. Он отметил, что в ряде регионов России на основе материалов Следственного комитета уже вынесены судебные решения об установлении фактов геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А.И. Бастрыкин подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается и требует широкого освещения в публичном пространстве.



В ходе мероприятия главе ведомства в подарок от жительницы Алтайского края была передана книга. В ней - воспоминания маленьких героев, эвакуированных в детстве из блокадного Ленинграда, и переживших огромные лишения и невзгоды. А.И. Бастрыкин отметил, что подобные свидетельства бесценны и требуют увековечения. Он вновь подчеркнул важность создания в территориальных следственных подразделениях музеев и информационных стендов, воссоздающих страницы великого подвига наших предков. Председатель СК России добавил, что нельзя оставаться в стороне от забвения эпохальных событий, и привел пример, когда музей «Штаб Дороги жизни», расположенный в деревне Коккорево Ленинградской области, получил вторую жизнь благодаря вмешательству следственных органов.



В рамках совещания прозвучал ряд вопросов и предложений, связанных с деятельностью по взаимодействию со СМИ и общественностью. В частности, глава ведомства поддержал инициативу проведения обучающих семинаров в этой области. В завершение встречи А.И. Бастрыкин вручил ведомственные награды старшим помощникам и помощникам руководителей региональных следственных органов СК России, проявившим активность и добросовестность при исполнении должностных обязанностей.