1 июля — Mossovetinfo.ru — Никакие диаспоры не могут диктовать свои правила Российскому государству и его гражданам, заявил Сенатор Российской Федерации, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – подчеркнул Клишас.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
30 июня Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить законность задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. По ее словам, с просьбой о выяснении обстоятельств произошедшего к ней обратилась азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева.
Также 30 июня, посол Азербайджана Рахман Мустафаев был вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов
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В конце июня из сообщений СМИ и официальных источников стало известно, что заместителя начальника полиции и руководителя уголовного розыска ОМВД России по Жуковскому району Калужской области обвиняют в организации масштабной схемы по незаконной легализации иностранных граждан на территории России. Речь идет о помощи в оформлении документов для примерно 50 тыс. мигрантов. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области на основании материалов областного УФСБ и УМВД возбуждено уголовное дело в отношении пяти членов организованной преступной группы. Также силовики установили данные 50 тысяч незаконно легализованных мигрантов, ожидается что в ближайшее время их отправят на родину.