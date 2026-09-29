Путин поддержал предложения Мишустина по перестановкам в Правительстве

19 октября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным и поддержал предложения Мишустина по перестановкам в Правительстве, сообщает сайт Кремля в понедельник 19 октября.



«Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны М.Мишустин представил Президенту свои предложения по ряду кадровых перестановок в Правительстве.

Эти предложения получили поддержку главы государства», - говорится в сообщении.



Фото: сайт Кремля. Из альбома к материалу. Встреча с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным 19 октября 2026 года