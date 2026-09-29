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Путин поддержал предложения Мишустина по перестановкам в Правительстве
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Госдума 9-го созыва избрала председателя, зарегистрировала фракции
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Председателем Государственной Думы девятого созыва избран Вячеслав Володин. Его кан...
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29.09.2026, 14:32
Центризбирком передал 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы - СПИСОК
29 сентября — Mossovetinfo.ru — На заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) во вторн...