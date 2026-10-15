19 октября — Mossovetinfo.ru — По итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем П...

16 октября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября перехвачены и уничтожены над регионами РФ 644 ...