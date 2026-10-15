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Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов Правительства
19 октября — Mossovetinfo.ru — По итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем П...
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За ночь, 16 октября, над регионами РФ сбиты 644 украинских БПЛА – МО РФ
16 октября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября перехвачены и уничтожены над регионами РФ 644 ...
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ВС РФ сбили 4 ракеты «Фламинго» и 69 БПЛА в ходе атаки ВСУ на нефтезавод в Рязани - МО РФ
15 октября — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы РФ уничтожили четыре ракеты «Фламинго» и 69 беспилотников в ходе атак...