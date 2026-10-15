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В России     19.10.2026 10:35

Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов Правительства

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Теги:  Путин  Мишустин  встреча  правительство  кабмин  кадры  перестановки  изменения  Госдума 

19 октября — Mossovetinfo.ru — По итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным принят ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров, сообщает пресс- служба правительства России.

Также сообщается:

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации согласованные с главой государства кандидатуры.

Речь идёт о Заместителе Председателя Правительства – Руководителе Аппарата Правительства. На эту должность предложена кандидатура первого заместителя Министра финансов Ирины Окладниковой.

На должность Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

На должность Заместителя Председателя Правительства, курирующего в том числе и развитие транспортного комплекса, предложена кандидатура Министра транспорта Андрея Никитина.

В структуре Правительства появляется новая должность – Заместитель Председателя Правительства – Министр финансов. На этот пост предложена кандидатура Министра финансов Антона Силуанова.

На должность Министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Фото: сайт Кремля. Из альбома к материалу. Встреча с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным 19 октября 2026 года


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Теги: 
Путин  Мишустин  встреча  правительство  кабмин  кадры  перестановки  изменения  Госдума 

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