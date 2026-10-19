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В России     23.10.2026 11:15

Рособоронэкспорт презентует проект «Антидроновый купол»

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Теги:  БпЛА  беспилотники  дроны  антидроновый купол  безопасность  СВО  защита  Ростех  АО »Рособоронэкспорт»  саммит  презентация  власть  эффективность  комплексы  ЗРК «Панцирь-СМД-Е»  ЗРПК «Панцирь-С1М»  ПЗРК «Верба»  ТКБ-1167  «Цитадель»  «Силок»  «Репеллен 

23 октября — Mossovetinfo.ru — В ходе третьего саммита Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином дворе 28–29 октября 2026 года, АО »Рособоронэкспорт» впервые представит новейшую концепцию защиты населения, войск и объектов от БпЛА «Антидроновый купол». Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех).

«Защита критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов сегодня стала основой национальной и экономической безопасности, фундаментом дальнейшего технологического развития. Грамотное построение и создание такой системы вносит весомый вклад в подтверждение эффективности государственного управления и бизнеса, сохранение логистических цепочек и сигнал инвесторам о защищенности их вложений. Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БпЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, чьи слова приводит пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» .

Также сообщается:

«Антидроновый купол» предназначен для защиты населения, а также стратегических, инфраструктурных объектов, мостов, зданий, предприятий топливно-энергетического комплекса и мест дислокации войск от атак БпЛА.

Предлагаются также варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих особо охраняемых лиц или грузы.

Проект разработан специалистами Рособоронэкспорта совместно с ведущими российскими производителями средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и представителями специализированных силовых структур. В его основу лег практический опыт противодействия БпЛА, накопленный в ходе военных и антитеррористических операций последних лет.

Проект представляет собой эшелонированную систему, состоящую из средств разведки воздушного пространства, огневого поражения и радиоэлектронного подавления БпЛА, геоинформационной системы на основе автоматизированной системы управления, а также средств инженерной (физической) защиты.

В ходе третьего саммита Россия-Африка Рособоронэкспорт представит партнерам саму концепцию, а также решения, предназначенные для построения «Антидронового купола».

В их числе такие средства физического уничтожения БпЛА как разработанные холдингом «Высокоточные комплексы» ЗРК «Панцирь-СМД-Е» и ЗРПК «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и система поражения воздушных целей ТКБ-1167, а также созданный Госкорпорацией Ростех зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с боеприпасами программируемого подрыва.
Pantsir-SMD-E, «Панцирь-СМД-Е», «Антидроновый купол»,«Рособоронэкспорт», Ростех
В самое ближайшее время линейка средств физического воздействия на БпЛА пополнится серийно производимыми лазерными системами и находящимися на этапе завершения испытаний комплексами воздействия электромагнитным импульсом.

Также компания презентует комплексы обнаружения и радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации беспилотников «Силок», «Репеллент-Патруль», Sky-Hunter 4PC и «Радескан» в версии «Антидрон».

«Антидроновый купол» – комплексная система, состав и функционал которой формируется под конкретного заказчика с учетом особенностей защищаемого объекта.
Все его компоненты разработаны и производятся на предприятиях России.

Напомним, 1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил, что в системе российской противовоздушной обороны (ПВО) создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах.

Фото «Панцирь-СМД-Е», предоставлено пресс-службой АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех).

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Теги: 
БпЛА  беспилотники  дроны  антидроновый купол  безопасность  СВО  защита  Ростех  АО »Рособоронэкспорт»  саммит  презентация  власть  эффективность  комплексы  ЗРК «Панцирь-СМД-Е»  ЗРПК «Панцирь-С1М»  ПЗРК «Верба»  ТКБ-1167  «Цитадель»  «Силок»  «Репеллен 

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