23 октября — Mossovetinfo.ru — В ходе третьего саммита Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином дворе 28–...

21 октября — Mossovetinfo.ru — Ввод жилья в сентябре 2026 года снизился на 25% за год - до 3 млн кв. м, говорится в сообщении...