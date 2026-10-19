23 октября — Mossovetinfo.ru — В ходе третьего саммита Россия-Африка, который пройдет в московском Гостином дворе 28–29 октября 2026 года, АО »Рособоронэкспорт» впервые представит новейшую концепцию защиты населения, войск и объектов от БпЛА «Антидроновый купол». Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех).
«Защита критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов сегодня стала основой национальной и экономической безопасности, фундаментом дальнейшего технологического развития. Грамотное построение и создание такой системы вносит весомый вклад в подтверждение эффективности государственного управления и бизнеса, сохранение логистических цепочек и сигнал инвесторам о защищенности их вложений. Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БпЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, чьи слова приводит пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» .
Также сообщается:
«Антидроновый купол» предназначен для защиты населения, а также стратегических, инфраструктурных объектов, мостов, зданий, предприятий топливно-энергетического комплекса и мест дислокации войск от атак БпЛА.
Предлагаются также варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих особо охраняемых лиц или грузы.
Проект разработан специалистами Рособоронэкспорта совместно с ведущими российскими производителями средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и представителями специализированных силовых структур. В его основу лег практический опыт противодействия БпЛА, накопленный в ходе военных и антитеррористических операций последних лет.
Проект представляет собой эшелонированную систему, состоящую из средств разведки воздушного пространства, огневого поражения и радиоэлектронного подавления БпЛА, геоинформационной системы на основе автоматизированной системы управления, а также средств инженерной (физической) защиты.
В ходе третьего саммита Россия-Африка Рособоронэкспорт представит партнерам саму концепцию, а также решения, предназначенные для построения «Антидронового купола».
В их числе такие средства физического уничтожения БпЛА как разработанные холдингом «Высокоточные комплексы» ЗРК «Панцирь-СМД-Е» и ЗРПК «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и система поражения воздушных целей ТКБ-1167, а также созданный Госкорпорацией Ростех зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с боеприпасами программируемого подрыва.
В самое ближайшее время линейка средств физического воздействия на БпЛА пополнится серийно производимыми лазерными системами и находящимися на этапе завершения испытаний комплексами воздействия электромагнитным импульсом.
Также компания презентует комплексы обнаружения и радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации беспилотников «Силок», «Репеллент-Патруль», Sky-Hunter 4PC и «Радескан» в версии «Антидрон».
«Антидроновый купол» – комплексная система, состав и функционал которой формируется под конкретного заказчика с учетом особенностей защищаемого объекта.
Все его компоненты разработаны и производятся на предприятиях России.
Напомним, 1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев заявил, что в системе российской противовоздушной обороны (ПВО) создали дополнительный эшелон прикрытия
на предельно малых высотах.
Фото «Панцирь-СМД-Е», предоставлено пресс-службой АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех).