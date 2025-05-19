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Власть     17.06.2025 13:59

Принят закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка деятельности

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Теги:  Госдума  закон  иноагенты  маркировка  Минюст  требования  штрафы  уголовная ответственность 

17 июня — Mossovetinfo.ru — Закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка деятельности принят Госдумой на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном, чтении. Закон вводит штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивает штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов, сообщается в официальном информационном канале Госдумы.

«Теперь за невыполнение иноагентом требований Минюста, а также указание неправильной маркировки материалов предусмотрен штраф:
- для граждан — до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 300 тысяч рублей;
- для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
К ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ранее заочное судебное разбирательство в отношении иноагентов и тех, кто бежал из страны, было введено по 20 уголовным статьям.

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Теги: 
Госдума  закон  иноагенты  маркировка  Минюст  требования  штрафы  уголовная ответственность 

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