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17.06.2025, 13:59
Принят закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка деятельности
17 июня — Mossovetinfo.ru — Закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка деятельнос...
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Власть
03.06.2025, 21:16
Балицкий доложил Путину что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено
3 июня — Mossovetinfo.ru — Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением населенных пунк...
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19.05.2025, 19:10
Михаил Мишустин посетил инновационный кластер «Ломоносов»
19 мая — Mossovetinfo.ru — Михаил Мишустин посетил кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического цент...