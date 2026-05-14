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Власть     29.06.2026 18:16

Повысить эффективность распределения топлива поручил вице-премьер Правительства РФ

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Теги:  НПЗ  топливо  запасы  логистика  Новак  власть  эффективность 

29 июня — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний и поручил повысить эффективность распределения и усилить мониторинг цен, запасов и логистики, особое внимание уделено снабжению аграриев в период уборочных работ. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Александр Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных органов власти, а также производителей и поставщиков при балансировке рынка нефтепродуктов. Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учётом текущих потребностей в ключевых отраслях. Помимо этого, для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию», - сообщила пресс-служба.

Также Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщил что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива, рынок насыщается нефтепродуктами, отметили в правительстве.

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Теги: 
НПЗ  топливо  запасы  логистика  Новак  власть  эффективность 

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