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Глава ЦИК России предупредила, что во время выборов в регионах возможны ограничения интернета
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Госдума назначила депутата Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в РФ
14 мая — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума на пленарном заседании 14 мая рассмотрела вопрос о назначении на долж...