Повысить эффективность распределения топлива поручил вице-премьер Правительства РФ

29 июня — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний и поручил повысить эффективность распределения и усилить мониторинг цен, запасов и логистики, особое внимание уделено снабжению аграриев в период уборочных работ. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.



«Александр Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных органов власти, а также производителей и поставщиков при балансировке рынка нефтепродуктов. Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учётом текущих потребностей в ключевых отраслях. Помимо этого, для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию», - сообщила пресс-служба.



Также Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщил что нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива, рынок насыщается нефтепродуктами, отметили в правительстве.