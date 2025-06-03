25 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов исключён из состава ЛДПР. Об этом журналистам в среду председатель партии Леонид Слуцкий по итогам заседания высшего совета.«Человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», - сказал Слуцкий.Также на предстоящем заседании фракции будет рассмотрен вопрос об исключении Нилова и из состава фракции.Накануне РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что инициатором исключения Нилова стала первый замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева, с которой у Нилова конфликт.Около двух недель назад на канале Ксении Собчак была опубликована аудиозапись, на которой, как сообщалось, Воропаева ругает членов региональных отделений за плохое празднование трехлетия руководства Слуцким партией. Комментируя эту ситуацию в своем телеграм-канале Нилов написал, что «сегодня в нашей партии творится то, во что сложно поверить - принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт, если они очень активны и осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией». Это не ошибка, это система. Активных и мыслящих членов ЛДПР теперь объявляют «неугодными» , а за несогласие следуют настоящие репрессии. При этом диалог и с депутатами, и с активистами больше напоминает диалог прораба со строителями-мигрантами».Нилов сообщил, что не считает легитимным решения об исключении и будет оспаривать его в суде.Ярослав Нилов с конца 2007 года по июль 2011 года — руководитель секретариата заместителя председателя Государственной думы В. В. Жириновского, депутат Государственной думы V, VI, VII и VIII созывов, председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года.Осенью 2026 года пройдут очередные выборы в Государственную думу. 25 апреля 2026 года будет отмечаться 80-летие со дня рождения Владимира Жириновского. Указом Президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2024 года главой оргкомитета был назначен Председатель ГД Вячеслав Володин.Справка: Ярослав Нилов имеет многочисленные награды и поощрения, в том числе - Орден «За заслуги перед ЛДПР I степени», Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», Почетный знак Государственной Думы) — за заслуги в развитии парламентаризма:__ Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2006, 2015 годы)__ Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2007 год)__ Благодарность руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2010 год)__ Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 июня 2013 года) — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность__ Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2013 год) — за заслуги в развитии парламентаризма__ Почётная грамота Президента Российской Федерации (2014 год)__ Медаль «За возвращение Крыма» (2014 год)__ Благодарность Президента Российской Федерации (2015, 2016, 2017, 2020 годы) — за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу__ Медаль Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии» (2016 год)__ Благодарность Правительства Российской Федерации (2016 год)__ Орден Почёта (15 октября 2018 года)__ Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2019 год)__ Орден «За заслуги перед ЛДПР I степени» (2022 год)__ Медаль Столыпина II степени — «За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны» (2022 год)__ Знак отличия Администрации городского округа Люберцы Московской области «За активную гражданскую позицию» (2023 год)__ Медаль «За укрепление боевого содружества» (2023 год)__ Памятный знак «МПА СНГ. 30 лет» (16 ноября 2023 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования Содружества Независимых Государств, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества__ Орден Дружбы (2025 год)ФОТО В.В.Жириновского - ИА МОССОВЕТ С.Поминов