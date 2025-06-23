Путин - Макрону: украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств

1 июля — Mossovetinfo.ru — Состоявшийся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном носил содержательный характер, сообщает пресс-служба Кремля.



Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам, «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».



«В этой связи подчёркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ», - отмечается в сообщении.



«Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций» - сообщает пресс-служба главы государства.



«При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями», - отмечено в сообщении.



Мирное урегулирование ситуации вокруг Украины должно носить комплексный и долгосрочный характер, сказал Путин.



«Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии» - сообщает пресс-служба Кремля о телефонном разговоре носившим содержательный характер.