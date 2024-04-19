26 апреля — Mossovetinfo.ru — Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в четверг завершили первую в 2024 год...

19 апреля — Mossovetinfo.ru —В Республики Крым на 9 мая отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом...