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В России
26.04.2024, 09:14
Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в четверг завершили первую в 2024 год...
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В России
20.04.2024, 09:25
50 БпЛА уничтожены и перехвачены средствами ПВО в течении ночи на 20 апреля
20 апреля — Mossovetinfo.ru — "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористи...
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В России
19.04.2024, 10:07
В Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая
19 апреля — Mossovetinfo.ru —В Республики Крым на 9 мая отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом...