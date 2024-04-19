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В России     26.04.2024 09:14

Российские космонавты завершили первый в 2024 году выход в открытый космос

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Теги:  Россия  космос  Роскосмос  Кононенко  Чуб 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в четверг завершили первую в 2024 году внекорабельную деятельность. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации "Роскосмос".

О. Кононенко и Н. Чуб вышли в открытый космос в 17:57 по московскому времени и за бортом Международной космической станции провели 4 часов 36 минут, опередив план на два часа.

К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики откроют выставку «Гагарин. Дорога в космос». Она будет работать с 7 марта по 1 сентября.

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Карта места

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Теги: 
Россия  космос  Роскосмос  Кононенко  Чуб 

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